Terremoto deixa mortos na Síria e Turquia, garimpeiros tentam sair de terra yanomami e outras notícias do dia

Cantora venceu três categorias, chegou a 31 no total e empatou com Georg Solti como mais premiada de todos os tempos.

Beyoncé se torna a artista com mais prêmios da história do Grammy.

Oferta de vagas e flexibilidade atraem estrangeiros; em outro extremo, comunidade está no topo do ranking de vistos gold.

Ex-assessor acusa George Santos de assédio sexual dentro do gabinete no Capitólio. Homem encaminhou carta a Comitê de Ética da Câmara; deputado não comenta caso.

Com vitória nos Emirados Árabes, Rayssa Leal unifica títulos mundiais. Brasileira já havia vencido a street league no ano passado e está perto das Olimpíadas.

Governadores atraem adversários e constroem bases folgadas nas Assembleias. BA terá deputados do PL aliados a governador petista; MS tem PT na base de governo do PSDB.

São Paulo acumula queixas de sujeira e buracos nas vias, mesmo com caixa cheio. Prefeitura diz que no ano passado reformou 33.482 poços e bocas de lobo e fez 131 mil reparos no asfalto.

'Valdemar dizia que o Bolsonaro era burro', afirma Maria Christina, ex-mulher do presidente do PL.

Controle do espaço aéreo e expectativa de ações de retirada fazem garimpeiros tentarem sair do território, inclusive para a Venezuela; Governador de Roraima intervém por invasores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.