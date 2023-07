Temor de bomba fiscal para próximos anos, recado de Lula ao centrão e outras notícias do dia

Enteada de Pelé é reconhecida como herdeira do ex-jogador. Filhos concordaram com a adição de Gemima Lemos MacMahon como filha socioafetiva

Professora é suspeita de insultar policial que dava palestra sobre racismo em escola. Docente de escola estadual em Pinhais, no Paraná, foi indiciada e afastada do cargo; caso foi relatado por estudantes.

Crise no PL de Bolsonaro gera disputa por deputados do partido e receio de 'novo PSL'. Republicanos, MDB, PP, Patriota e Solidariedade tentam atrair descontentes, dizem parlamentares.

Lula manda recado ao centrão em evento com Nísia e diz que ministra ovacionada não é trocável. Presidente diz ter orgulho de titular da Saúde e fala em 'escolha pessoal do presidente da República'.

Tesouro vê bomba de R$ 200 bi com precatórios e sugere tirá-los do arcabouço fiscal. Sem alterações, problema aparecerá já em 2026, ano eleitoral, quando o governo Lula tiver de apresentar sua proposta de Orçamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.