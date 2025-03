'Tem quase 20 anos e até hoje ela fica remoendo', diz Dado Dolabella sobre

seu relacionamento com Luana Piovani, que durou de 2006 a 2008 e terminou com ele sendo investigado por agressão contra a atriz e a camareira Esmeralda de Souza, de 62 anos. O cantor foi condenado em 2010 a cumprir pena em regime semiaberto, mas recorreu da decisão.

Dado comentou o fato de Luana voltar a tocar no assunto: "Como ela não conseguiu o que queria, que era a condenação judicial ela tenta, até hoje, uma condenação social. Tem quase 20 anos e até hoje ela fica lembrando, remoendo. Tenho uma família, três filhos, não posso viver por causa de um problema pro resto da vida como um criminoso se nem a justiça me condenou", argumentou.

