Tays Rei e Biel anunciam gravidez: ‘sempre soube que você seria pai do meu filho'

Biel vai ser papai. Tays Reis anunciou nesta terça-feira (21) que os dois esperam o primeiro filho. O casal formado em A Fazenda 12 (2020) fez posts contando a novidade no Instagram: Uma publicação compartilhada por Tatá (@taysreis) “Eu sempre soube que você seria o pai do meu filho, como sempre soube que ele viria na hora certa, na hora que papai do céu desse a benção! Em meio a tantas especulações e afirmações de terceiros, eu sempre deixei claro que quando meu baby viesse eu mesma viria falar com vocês, porque essa notícia é tão especial e tão mágica que até as palavras fogem… @biel nosso neném tá chegando mozão, e coloquei de fundo a música que fez para mim, sei que não era pra sair assim, mas não há momento mais especial que esse! Daqui pra frente ao amor e, muito amor, por essa nova fase da nossa vida, que eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo mal que foi lançado em nossas vidas! Vem baby! Papai, mamãe e sua família te espera pra te amar muito!”, escreveu a funkeira.

