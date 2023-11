Taylor Swift: Gol promete liberar remarcação de voos sem taxa após show ser adiado

A Gol afirmou que vai isentar a taxa de remarcação para fãs que iriam assistir ao show de Taylor Swift no Rio de Janeiro neste sábado (18), que foi adiado para a segunda-feira, devido à temperatura extrema da cidade.

Via Twitter, a companhia aérea fez o anúncio ao responder um cliente que lamentou que perderia o voo de volta devido à nova data do show.

“Olá! Pode contar com a GOL! Esse show é imperdível e vamos isentar taxa de remarcação! Conte comigo para ajudar, pela DM [mensagem direta]”, disse um representante da companhia ao responder o comentário.

No primeiro show de Taylor Swift no Brasil, uma fã faleceu devido ao calor extremo que a cidade enfrenta, com sensação térmica de 60ºC. A responsável pelo evento, a Tickets For Fun, também foi detonada por não permitir a entrada de garrafas de água no local.

Muitos fãs aguardavam desde cedo no local, e foram surpreendidos com a notícia do adiamento. "Estou escrevendo isso do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipe técnica devem estar e sempre estarão em primeiro lugar", escreveu a cantora no Instagram.