Taxa sobre produtos nocivos pode aliviar IVA, Faustão passa por transplante e outras notícias do dia

Taste Festival termina sob chuva, mas bate o seu recorde de público. Evento gastronômico reuniu cerca de 50 mil pessoas durante seis dias, com aulas, drinques e pratos refinados no cardápio.

Peça 'Feliz Ano Velho', há 40 anos, era respiro para jovens em meio a ditadura capenga. Adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva refletia o sentimento da juventude no Brasil, que queria sexo e rock'n'roll.

Políticos de Luxemburgo disputam votos de brasileiros com dupla cidadania. Eleição legislativa será a primeira após lei que impulsionou reconhecimento de nacionalidade no Brasil.

Morto pela PM em Guarujá tinha unhas arrancadas e alicate ao lado do corpo, dizem moradores. Caso é o segundo com relatos de suposta tortura na Operação Escudo, que completa um mês nesta segunda; OUTRO LADO: secretaria diz que nenhum laudo apontou abuso.

Tubarões e raias em extinção são vendidos no maior mercado da Amazônia. Partes dos animais são comercializadas ilegalmente também fora do Brasil.

