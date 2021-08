Tati Zaqui está fora de A Fazenda e ex-BBBs disputam vaga; veja lista atualizada

Antes selecionada para “A Fazenda 13”, Tati Zaqui não passou no “pente fino” da produção, informou Leo Dias nesta quarta-feira, 4. Com isso, quatro ex-BBBs devem disputar uma vaga no elenco do programa, sendo eles, supostamente, Gabi Martins, Bil Araújo, Gui Napolitano e Dayane Mello, que bombou no Brasil durante sua participação no Big Brother Itália.

Confira abaixo a lista parcial atualizada dos participantes da edição que estreia no dia 14 de setembro, segundo Leo Dias. No total, são 20 participantes, e alguns ainda permanecem em segredo.

Novos anunciados por Leo Dias: o cantor polêmico MC Gui, o modelo e DJ Jesus Luz, os ex-Power Couple Brasil Medrado e Jon Jon.



O ex-jogador Richarlyson Barbosa, o influencer Gui Araújo, a cantora Tati Zaqui, o influencer fitness Erasmo Viana (ex-marido de Gabriela Pugliesi), a ex-Panicat Aline Mineiro, o ator Bento Ribeiro, a cantora de forró Marcia Fellipe, a funkeira Tati Quebra Barraco, a ex-campeã do BBB14 Vanessa Mesquita, o rapper Krawnk, a influencer Stefane Matos, Mc Loma, campeã do Power Couple Brasil Tati Minerato, o ator Victor Percoraro, o vocalista do Jeito Moleque Felipe Saab e a DJ Ana Carla (ex The Circle Brasil).