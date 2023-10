Tati Quebra Barraco anuncia 27ª cirurgia plástica

Tati diz que não se arrepende dos procedimentos e salientou a importância de escolher um profissional. “Sempre fui empoderada no sentido de fazer o que quero sem me preocupar com a opinião dos outros. Mas faço sempre com a mesma pessoa. Não pode sair operando com qualquer pessoa”, acrescentou.

“Nunca me achei bonita, mas a gente dá uma melhorada (…) Toda a vida fui menosprezada por ser mulher, da comunidade e preta. Antes me chamavam de feia e gorda. Só que existe limite para tudo. Hoje não perco mais meu tempo e bloqueio a pessoa”, confessou.

