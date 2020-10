Tatá Werneck se irrita com boatos de briga com a sogra: 'geral tomar no c*'

Irritada, Tatá Werneck voltou a negar que tenha brigado com a sogra. As especulações cresceram após a apresentadora deixar de seguir a mãe de Rafa Vitti no Instagram



"Eu realmente parei de seguir sem querer. Não foi só ela pelo que percebi, mas isso mostra que as pessoas estão atentas a isso porque querem que minha relação acabe. Vou mandar geral tomar no c* se ousarem se meter com a minha família", avisou ela no Twitter.

Na terça, Fabíola Reipert tocou no assunto em seu quadro 'A Hora da Venenosa', no Balanço Geral. A humorista não gostou nadinha e alfinetou a colunista.

"Pior é que foi sem querer mesmo. Eu sou tão desatenta que eu sigo a Fabíola, que é das pessoas mais amargas que eu já vi na vida", escreveu Tatá.