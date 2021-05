Tatá Werneck desmente boato de morte de Paulo Gustavo: ‘ele está vivo’

Logo depois, a atriz voltou para falar sobre a luta de Paulo pela vida. “A situação dele é grave. Mas mesmo assim é mto cruel darem uma notícia . Tirarem as chances e as esperanças. Paulo está vivo. Permanece lutando. Sabemos da dificuldade e da gravidade. Mas por favor não deem notícias para ganhar likes”, escreveu Tatá.

Começaram a circular nas redes sociais boatos da morte de Paulo Gustavo e Tatá Werneck, amiga do ator, mandou um recado curto e grosso no Twitter desmentindo a informação.

