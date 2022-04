Tatá Werneck comenta ausência em desfile em homenagem a Paulo Gustavo

"Tentei participar do desfile, mas por diversos motivos não consegui. Infelizmente, nem sempre as coisas saem como planejamos", afirmou, em nota.

A atriz e apresentadora Tatá Werneck usou as redes sociais para comentar a ausência no desfile da São Clemente, na noite de sexta-feira (22), na Sapucaí.

