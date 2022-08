Tatá Werneck celebra vitória em disputa judicial contra RedeTV!: 'Devemos comemorar'

"Tenho profundo respeito por todos os funcionários da RedeTV! que não têm absolutamente nada a ver com isso. Inclusive minha avó era grande fã do A Tarde é Sua. Mas hoje é um dia para comemorar essa vitória e agradecer meu advogado, Ricardo Brajterman. Devemos comemorar. E com todo respeito, acho que vou de vestido", completou.

Na ocasião, a humorista disse que o valor do vestido que estava usando poderia cobrir o orçamento de toda a grade da RedeTV!. A emissora pediu uma indenização por danos morais, mas a Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a piada não causava danos à empresa.

