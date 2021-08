Tarcísio Filho tem 1º aniversário sem o pai e ganha declaração da mulher

Ela também compartilhou a foto do bolo encomendado para o marido, e uma outra imagem dando um beijo em seu rosto, com a legenda "Dia do amor".

O ator foi homenageado pela mulher, Mocita Fagundes, que publicou fotos recebendo um beijo do ator, e prestou apoio a ele no momento de luto:

Tarcísio Filho completa 57 anos neste domingo (22), mas a comemoração é bem diferente dos anos anteriores. É o primeiro aniversário do ator sem o pai, Tarcísio Meira, que faleceu no último dia 12 de agosto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.