Tânia Mara e Tiago não se falam desde saída do sertanejo de ‘A Fazenda’

Tânia Mara e Tiago Piquilo não estão mais juntos. Após o sertanejo sair de “A Fazenda 13”, o romance esfriou de vez, e eles não se falam mais.

A própria cantora revelou a situação, mas segundo ela, não há mágoas:

“O Tiago é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho uma admiração imensa, primeiro como artista. Eu já o admirava desde o programa 'Fama', torcia por ele. Torci por ele na 'Fazenda' também. Mas nós não vivemos um relacionamento como namorados. Não era um namoro. A gente estava se conhecendo,até por causa da pandemia e distância. A gente vinha se conhecendo, aí ele entrou para o reality... Eu incentivei que ele fosse, que ele não tocasse na nossa relação lá e não falasse nada para que a gente decidisse quando saísse, mas ele acabou contando e revelando coisas nossas lá. Ele foi supercarinhoso e eu retribuí aqui de fora, mas não tive contato ainda com ele após a saída do reality. Já não existia um namoro”, disse ela em conversa com a revista Quem.

Tânia também falou sobre os 15 anos do seu hit, “Se Quiser”, que está no ar na reprise de Páginas da Vida, embalando a história de Renato (Caco Ciocler) e Isabel (Vivianne Pasmanter).

“Amadureci como cantora e como mulher após a maternidade. A minha voz mudou. Era uma voz mais de menina na época mas continuo romântica, amando a música e com o mesmo objetivo, cantar para levar o amor e tocar o coração das pessoas”.

Sobre novos trabalhos, ela conta: “Mas estou focada em meus projetos que estão a todo vapor. A gente deve lançar um Ep agora no início do ano, com quatro músicas e clipes novos. Estamos planejando um Studio Session com releituras incríveis para o meu canal e tem a volta aos palcos na semana que vem. Estou a todo vapor. Sempre fazendo música. A música é meu alimento diário.”