Taís Araújo vai interpretar Marielle Franco na televisão

A vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 no Rio de Janeiro, será representada por Taís Araújo no especial “Falas Negras”, da Rede Globo, no dia 22 de novembro. em homenagem ao Dia da Consciência Negra (20/11)

Em entrevista ao O Globo, a atriz afirmou que queria ter conhecido mais sobre Marielle antes do assassinato: "Me deu esse desejo de falar: 'Meu Deus, por que eu não sabia tão mais dela antes da execução? Eu acho que todos os brasileiros mereciam conhecê-la mais. Ela tinha tanto a dizer e tanto a fazer.",

Questionada se acha que o Brasil avançou no aspecto do racismo, Taís deu sua opinião: "Eu acho que tem uma conversa que saiu de dentro dos movimentos e foi para as ruas. A sociedade civil está discutindo o assunto do racismo no Brasil. O Brasil, inclusive, era tido como um país não racista, o que é uma grande mentira. Então, eu acho que a gente tem um avanço nesse sentido, de que a sociedade civil está discutindo o assunto. Agora, avanço propriamente dito de qualidade de vida para a população negra, não".

Outras personalidades abordadas no projeto serão o escritor Olaudah Equiano, a cantora Nina Simone, o ativista Martin Luther King, o lutador Muhammad Ali e a escritora e filósofa Angela Davis.

Lázaro Ramos também está no elenco, assim como Fabrício Boliveira, Guilherme Silva, Ivy Souza, Babu Santana e Naruna Costa.

Polêmica - Manuela Dias, autora da novela Amor de Mãe, é a idealizadora do projeto Falas Negras. A escolha foi fortemente criticada pelo fato da autora branca produzir um programa sobre negros. A Rede Globo se manifestou afirmando que a escolha se deu porque Manuela já tinha um projeto pronto para o cinema, que não avançou, e por ter uma pesquisa vasta sobre o assunto, apresentou o projeto para a emissora.