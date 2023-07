Taís Araújo gera polêmica ao falar sobre sexo antes de casar: ‘queria ter dado mais’

n aguento mais a galera problematizando a fala da Tais Araújo. Ela: “queria ter transado mais antes de casar” O q as pessoas escutam: “eu odeio meu marido, meus filhos e me arrependo de ter me casado”

“P*rra, pra quê casar com 25? (Perguntam) mas se arrepende? Não, em absoluto, até porque eu tenho um casamento muito bom. Mas era jovem, podia ter dado mais por aí. Tentei dar, dei um pouquinho e comecei a namorar. Idiota”, declarou. A entrevista é de agosto do ano passado.

Em sua participação no podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Taís Araújo diz que não se arrepende de ter casado cedo, mas poderia ter ‘dado mais’ antes da união com o ator Lázaro Ramos. Os dois estão juntos há 18 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.