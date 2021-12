Tadeu Smith entra na casa do BBB22 e solta spoiler: 'tô todo arrepiado'

Tadeu Smith entrou na casa do BBB22, que segue em construção, e já deixou os internautas empolgados para a chegada da nova edição do reality, previsto para janeiro. O Tadeu arrepiando vendo a casa do BBB 22. pic.twitter.com/XCGLDazhZC — Gio. #BBB22 (@GiovanneTeamBR) December 27, 2021 "Tô todo arrepiado", disse o apresentador em vídeo. "Mas ainda não tá na hora de contar. O que posso adiantar é que, realmente, entrar nessa casa é de AR-RE-PI-AR!!!!! Quanta história já rolou e quanta história ainda vai rolar nesse lugar?", acrescentou. Tadeu também soltou um mini spoiler sobre o quarto do líder. "Cadê o quarto do líder que tava aqui? Não é mais aqui?", diz ele segurando a planta da casa mais vigiada do Brasil. Ué, cadê o Quarto do Líder? #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/9YWZkjzF9f — Big Brother Brasil (@bbb) December 28, 2021

