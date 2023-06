'117 dias de dor e tristeza', diz família de Jeff Machado após Justiça decretar prisão de dupla

Os suspeitos da morte de Jeff Machado tiveram a prisão decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no início da noite de hoje, dia 1º de junho, após pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Após a prisão ser decretada, a família de Jeff Machado divulgou uma nota através do advogado Jairo Magalhães. Confira ao final da matéria.

Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, e Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, são suspeitos de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

A dupla nega o homicídio e diz que apenas participou da ocultação do cadáver, e que uma terceira pessoa teria assassinado o ator. No entanto, as investigações apontam que os dois participaram do homicídio e que a versão de que havia uma terceira pessoa é fantasiosa.

Depoimentos colhidos e os indícios apontam que apenas os dois estiveram na casa do ator no dia 23 de janeiro, quando teria ocorrido o crime, e que ambos foram responsáveis pela morte.

Confira a nota divulgada pela família de Jeff Machado através do advogado Jairo Magalhães.

"A família de Jefferson Machado Costa vem por meio desta nota informar que recebeu com satisfação e conforto a decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital que decretou a prisão temporária de Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinicius da Silva Braga.

Até aqui foram 117 dias de dor e tristeza por parte da família, mas sempre com esperança, acreditando na polícia e no andamento das investigações.

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar a delegada Ellen Souto e toda sua equipe de policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que desde o primeiro dia se esforçaram na elucidação dos fatos. Por fim, aguardamos o término das investigações com zelo e confiança, inclusive com análise de novas tipificações de outros crimes cometidos pelos."