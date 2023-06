Suspeito da morte mandou Jeff Machado emagrecer e deixar cabelo crescer para papel

"Jeff começou a estranhar a atitude de Bruno. Ele estava seguindo tudo que ele pedia, mas não tinha nenhum retorno. Bruno chegou a dizer para o meu filho que ele receberia 12 mil reais de salário pelo papel na novela. E que as gravações começariam em breve. Meu filho fez cursos, mudou o cabelo, perdeu peso e foi morto logo depois. Este homem que se fez de amigo usou o sonho do meu filho para matá-lo e arrancar dinheiro", disse.

"Jeff me ligou e contou que Bruno há alguns meses pediu para ele deixar o cabelo crescer. Depois disso, ele ligou novamente e disse que a orientação era perder peso. Meu filho parecia desconfortável com os pedidos, mas acreditava que fosse interpretar o personagem", afirmou.

A promessa era de que Jeff começaria a gravar no dia 26 de janeiro, e o ator chegou a avisar a família que caso as filmagens começassem, precisaria viajar para São Paulo, mas Jeff acabou morto três dias antes.

