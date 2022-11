Susana Vieira diz detestar ter 80 anos e ver conhecidos morrer toda hora

"Sinto muita falta da rotina de sair de casa cedo, levando meu almoço, ficar no camarim, gravar o dia todo e chegar em casa às 22h. Eu amo gravar novela, amo aquele ambiente. Então, eu estou um pouco infeliz, porque há muito tempo que estou sem isso. Me faz falta para viver. O trabalho foi o que me deu tudo que tenho e a alegria de viver eu tenho por isso. Eu não estou cansada", concluiu.

O contrato de Susana foi renovado com a TV Globo, mas a veterana se incomoda por estar distante das novelas. Por isso, não vê a hora de matar as saudades da rotina de um set.

Contudo, ela ainda não sente sinais de cansaço e garante que o medo da atual idade não a impede de fazer planos."Não imaginava o que era ter 80. Eu vivia muito o dia de hoje e um pouquinho do amanhã. Mas eu não pensava nisso. Eu fiquei mais grilada e olhando para o futuro. Ainda acho que coisas boas podem acontecer comigo. Ainda acho que eu posso fazer uma novela, me apaixonar".

A artista afirma que se assusta ao ver colegas de sua geração morrerem aos poucos e por isso não se sente tranquila."Eu lidei bem até fazer 80, agora estou detestando, porque olhei para frente e sobra muito pouco tempo. Toda hora eu vejo a morte de alguém e isso me deixa muito impressionada. Quando você é mais moça, você olha e fica chocada, triste. Agora, não tem uma hora que o repórter diga 'morreu ontem, aos 21 anos...' já fico em pânico. Pode ser João, Maria, quem for. Eu já digo 'quantos anos? 86, 91?' Nunca pensei que estaria nessa faixa", disse a atriz.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.