Suposto áudio de Maira pede para não divulgar sobre relação abusiva com Arthur:‘pode enfraquecer o jogo’

O nome de Maira Cardi foi parar nos assuntos mais comentados da internet nesta segunda-feira (21), após um suposto áudio vazado onde ela pede para uma página de fofoca parar de divulgar vídeos antigos onde ela fala sobre a relação abusiva com o ator e suas traições.

“As pessoas são terríveis né, elas ficam puxando as coisas que eu falei no passado pra bater no Arthur. E isso é muito perigoso, porque ele ta na reta final e isso pode enfraquecer muito o jogo dele. As pessoas são muito baixas. Elas invalidam toda a transformação dele, tudo o que ele é pra ficar batendo nele. Então eu fiz esse vídeo pra que as pessoas tirem o Arthur do foco. Você me conhece, você sabe que eu vou fazer o que for preciso pra isso, eu vou lutar com todas as minhas armas pra que ele se refaça a história dele para que as pessoas possam ver de fato a transformação dele e o que ele é e eu vou fazer o que for preciso pra isso…”, diz Maira no áudio.

EITA! Vazou um suposto áudio da Maira Cardi pedindo ajuda para uma página de fofoca divulgar o vídeo dela, com intuito de desviar do foco de vídeos antigos dela falando mal do Arthur, que os internautas resgataram recentemente. #BBB22 pic.twitter.com/b13eZYBXxU — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) March 21, 2022

Internautas então começaram a atacar a coach e a acusam de pagar páginas de fofoca para favorecer o marido:

maira cardi:



- paga paginas de fofoca pra favorecer o marido

- expoe a filha na internet pra favorecer o marido

- faz videos tentando desfocar as pessoas da problematica envolvendo o marido

- cria uma onda de hate em qualquer pessoa que va contra seu marido



canalha pic.twitter.com/UVibkQkFZ9 — gabriel (@timothrrys) March 21, 2022

Outras pessoas além de criticar, começaram a veicular os vídeos que a coach estaria tentando “abafar”:

4 mulheres (linna, nat, laís e eslô) colocaram manipulador para o arthur… 5 mulheres, contando com maira cardi: pic.twitter.com/WSycWlxEqD — guuy (@guuysimoes) March 15, 2022