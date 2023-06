Suposta 'outra' reage após prints de conversa com MC Daniel

No entanto, MC Daniel argumenta que os prints são antigos, de antes de conhecer Mel. O relacionamento com Mel foi assumido dois meses depois.

Em meio às notícias do fim do namoro de MC Daniel e Mel Maia, a jornalista Mariana Morais divulgou prints de conversas que seriam do funkeiro tentando marcar encontro com outra durante o relacionamento com a atriz.

