Suposta filha de Leonardo cogita desistir do exame de DNA

“Foi o que eu fiz e queria. Coloquei meus sonhos adolescentes na gaveta e fui viver! Essa história toda atrasou a vinda do meu filho para Portugal, vai me deixar mais tempo longe dele, o que eu não acho justo, virou minha vida de cabeça para baixo e só tem me colocado em conflitos e atraído julgamentos”, acrescentou.

“Tudo que eu queria na minha vida, nesse momento, era casar, levar meu filho comigo pra Portugal. Tenho me planejado há anos para isso. Com 27 anos, muitas pessoas colocam os sonhos na gaveta, e almejam apenas coisas simples. Paz e ser feliz!”, postou Dyane nos stories.

