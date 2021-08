Sucesso nos anos 90, MC Raposão ganhava a vida como pintor

Apesar do sucesso nos anos 90, Raposão não seguiu apenas na música, e precisou tirar seu sustento de outro lugar. Ele era pintor, mas também fazia shows e anunciava o telefone de contato para shows através de seu perfil no Instagram.

Além da escola, a praça da música é a São Victor, onde os dois costumavam se reunir com um grupo de amigos para conversarem e pensarem em canções. A inspiração era o funk melody, um ritmo que acompanhou a carreira de Claudinho & Buchecha e é marcado por letras românticas e elementos derivados do hip-hop dos Estados Unidos.

A amizade e a parceria foram mantidas desde os tempos de escola, quando os dois estudavam juntos no colégio Ernesto Nazareth. Lá foi "onde tudo começou", como afirma a letra da música que marcou a carreira do duo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta quarta-feira (4), aos 45 anos, o funkeiro MC Raposão. O cantor é um dos autores do hit "Rap da Estrada da Posse", que agitou a história do funk na década de 1990.

