Sthe demonstra alívio e dá a entender que descobriu algo sobre ex-noivo

Sthefane Matos abriu o coração nesta quarta-feira, 15, após ser eliminada de “A Fazenda 13” e saber das mudanças que a sua vida sofreu diante do confinamento. A influenciadora falou sobre o fim do noivado com Victor Igoh, que anunciou o término enquanto ela estava confinada, devido às suas atitudes com Dynho Alves.

Ao ser questionada por Lucas Selfie sobre estar parecendo aliviada com o fim do relacionamento, ela explicou que ficou sabendo de muitas coisas que o público não teve acesso, sobre o ex-noivo, o que fez com que ela o visse com outros olhos.

Selfie fala que parece um ALÍVIO da parte de sthe sobre seu relacionamento e ela fala que sabe que errou muito, mas aqui fora tá vendo um Victor totalmente diferente do que ela conheceu #AFazenda #LinkPodcast pic.twitter.com/brXVZM17ie — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) December 15, 2021

: “Pra mim era o homem que eu ia noivar, casar, era o homem da minha vida, pra mim era o príncipe. E depois eu vi algumas coisas que eu desconheci… eu sei que eu errei muito, eu reconheço, tô aqui pra arcar as consequências dos meus erros… porém, em contrapartida, ali eu percebi um outro Victor que eu não enxergava antes, coisas que até a internet não teve acesso, mas que eu vi que talvez ali…”, afirmou.

E continuou: “Se aconteceu aquilo tudo na minha vida, eu coloco de entregar nas mãos de Deus mesmo”. Sthe disse que confia muito em Deus e que tudo acontece por um propósito: “Eu não me arrependo de ter entrado em A Fazenda, me arrependo de algumas coisas vendo agora que eu saí, mas eu aprendo muito com meus erros, sou muito jovem, tenho 23 anos, fui mãe aos 19, então tive responsabilidades cedo na minha vida. Mas

Vale lembrar que nesta semana vazaram prints indicando que Victor teria traído Sthe e chamado uma garota de programa. E ao ser informada do término e de outras coisas sobre o ex, Sthe deixou de segui-lo no Instagram.

Por fim, Sthe também pediu desculpas a Victor Igoh e a Mirella, que era casada com Dynho e pediu o divórcio após as atitudes em A Fazenda.