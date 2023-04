STF começa a julgar detidos do 8/1 e outras notícias do dia

O Corinthians venceu por 2 a 0 o Cruzeiro pelo Brasileiro. Ainda sem Jorge Sampaoli à beira do campo (mas no estádio), o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0, com Gabigol marcando pela primeira vez em dois meses. O Grêmio fez 1 a 0 no Santos, também pelo Brasileiro.

Roberto de Carvalho mostra reação de Rita Lee com homenagem no Altas Horas. Reclusa desde que iniciou tratamento de câncer, cantora assistiu à gravação de casa.

STF decide se golpistas do 8/1 vão virar réus. Corte analisa caso de cem detidos; a pedido do ministro Alexandre de Moraes, sessão será virtual.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - STF começa a julgar detidos do 8/1, Lula reafirma que Ucrânia também tem culpa pela guerra, alunos do ensino médio ficam sem disciplinas tradicionais em SP e outras notícias para começar esta segunda-feira (17).

