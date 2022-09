Stênio Garcia contrai Covid e vai para hospital: ‘mal como nunca me senti antes'

Stênio Garcia, de 90 anos, contraiu Covid-19 e relatou estar passando mal e a caminho do hospital. Ele relembrou o fato de ter “desobedecido” a mulher Marilene Saade, que causou polêmica recentemente ao enfiar a mão no rosto do ator durante uma entrevista.

Ela foi fortemente criticada na ocasião, mas explicou que estava protegendo o marido que estava sem máscara e tem a saúde delicada.

"Estou me sentindo muito mal porque estou com o tal do Covid. Fui desobedecer a minha mulher, ela bem que tentou cobrir meu rosto, e eu tirei a máscara. Por favor, não tirem a máscara, usem! Isso aí é a única defesa que vocês têm. Não é nada bom pegar esse negócio. Espero que consiga me livrar disso logo, mas já estou passando mal", disse.

"Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia, minha mulher me protegeu porque sempre fui desligado com a saúde. Eu continuei tirando a máscara e, agora, infelizmente estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes".

"Pegar isso é horrível, e eu não acreditava que iria me deixar assim. Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias. Eu quero viver e ainda quero fazer minha arte. Tirar a máscara é se expor a um vírus que ainda está circulando”, completou.