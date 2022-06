SPFW recebe ex-BBBs de várias edições no desfile de Walerio Araújo

Os cinco participantes dividiram os bancos com a cantora Flayslane, da 20ª edição do reality, e a influenciadora Viih Tube, uma das vilãs do BBB 21 e das mais assediadas no desfile.

Os casais formados na última edição do programa, Eslovênia Marques e Lucas Bissoli e Gustavo Marsengo e Laís Caldas, além de Eliézer Neto, também do BBB 22, estavam entre os convidados de Araújo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.