Sorocaba e Biah Rodrigues anunciam 2º filho

Sorocaba também postou sobre ser papai novamente: "Ter irmão é ter alguém especial para todos os momentos da vida, e juntos, eu e a @biahrodriguesz decidimos proporcionar isso para o Theo sim, agora somos 4! Que ele (ou ela) cresça e se desenvolva com muita saúde no seu ventre amor, se Deus quiser!".

