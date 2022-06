Sonny Barger, fundador do Hells Angels, morre de câncer aos 83 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sonny Barger, 83, fundador do clube de motociclismo Hells Angels, morreu nesta quinta-feira (30) nos Estados Unidos após uma batalha contra o câncer. A morte foi confirmada em uma página no Facebook com uma mensagem de despedida deixada escrita pelo motociclista.

"Se você está lendo essa mensagem, você saberá que eu fui embora. Pedi que esta nota fosse postada imediatamente após minha morte. Vivi uma vida longa e boa cheia de aventura. E eu tive o privilégio de fazer parte de um clube incrível", disse o motociclista.

Barger falou que, apesar de ser um personagem público durante décadas, aproveitou principalmente momentos especiais com os irmãos do clube, a família e amigos próximos. Ele disse que morreu pacificamente após uma breve batalha contra o câncer. No início da década de 1980, ele foi diagnosticado com câncer na garganta, o que exigiu a remoção de suas cordas vocais.

"Mas saiba também que no final, eu estava cercado pelo que realmente importa: minha esposa, Zorana, assim como meus entes queridos", disse Barger. Ele encerrou o texto deixando uma mensagem para os seguidores e motociclistas: "Mantenha sua cabeça erguida, permaneça leal, permaneça livre e sempre valorize a honra."

Barger foi um dos fundadores da filial de Oakland do clube, em abril de 1957, nove anos após a formação da primeira filial em Fontana, Califórnia, segundo o The News York Times. Logo depois, ele assumiu o cargo de presidente nacional do clube quando Otto Friedli, o fundador original, foi para a prisão.

O motociclista e outros líderes do Hells Angels sempre disseram que a reputação do clube como um sindicato do crime decadente era imerecida e que não deveria ser responsabilizado pelas ações de membros individuais. Mas a ascensão do grupo veio apesar dos esforços da polícia para domá-lo, com as autoridades vendo isso como uma ameaça perigosa.

Com a marca da cultura pop da equipe do Hells Angels, Barger fez aparições ocasionais no cinema e na televisão, incluindo uma participação especial como ele mesmo no filme de 1967 de Jack Nicholson "Hells Angels on Wheels". Em 2010, ele apareceu no drama da FX "Sons of Anarchy".