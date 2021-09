Solteira, Maiara sai com Anitta em Miami e cantora dispara: ‘a jiripoca vai piar'

Em um vídeo publicado pela carioca no Instagram, Anitta mostra que vai dar algumas lições para a amiga. “Regra 1: iô-iô foi feito só pra criança brincar” , disparou. “Anota essa, agora vamo.”, brincou Anitta, enquanto Maiara dizia que estava anotando em seu celular. “Vem com a mamãe que eu vou te ensinar como se vive. Vamo sair, vamo dar um rolê que eu vou te mostrar como que vive hoje, tá vivendo errado” , disparou Anitta.

Depois de chegar ao fim, mais uma vez, o relacionamento de Maiara e Fernando Zor, a sertaneja que faz dupla com Maraísa aproveitou a solteirice ao lado de Anitta, em Miami, nos Estados Unidos, onde a dona do hit 'Girl From Rio' está passando uma temporada.

