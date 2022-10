Solteira há três anos, atriz Juliana Paiva engata namoro com arquiteto

Em setembro, a atriz anunciou o fim do seu contrato de exclusividade com a Globo.

O último relacionamento da jovem foi com o ator Nicolas Prattes, com quem terminou em 2019. Discreta, a atriz não expôs fotos com o amado nas redes sociais. Mas segundo o Extra, o empresário conheceu a família de Juliana durante um passeio ao circo, na qual a jovem levou a afilhada.

