Solange Gomes vai à delegacia contra Monique Evans e exige provas

Ao deixar o local, a ex-Banheira do Gugu exigiu que Monique prove as suas acusações que já vêm de mais de 20 anos. “Eu vim aqui, infelizmente, prestar uma queixa contra Monique Evans. Já não é a primeira vez. Desde que eu estava confinada na Fazenda, ela covardemente me acusava de dar ‘golpe da barriga’. Ela nunca foi minha amiga, não conhece os fatos, não conhece minha história e me acusa de dar ‘golpe da barriga’, de ser uma golpista, desde que engravidei da minha filha Stephanie, que hoje está com 22 anos”, disse Solange.

