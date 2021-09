Solange Gomes recusa selinho de Nego do Borel em festa de 'A Fazenda 13'

Solange deu um beijo no rosto de Nego do Borel. Ele aproveitou e pediu o selinho. "Dá um estalinho?". "Não", negou Solange, aos risos.

"Olha isso, gente!", disse ela. Em seguida, Borel pediu um beijo no rosto. No entanto, Solange negou e disse que o peão estava de brincadeira. "Não, não. tu vai virar o rosto. Te conheço", afirmou.

Solange Gomes recusou selinho de Nego do Borel, na madrugada deste sábado (25), durante a segunda festa de 'A Fazenda'. O cantor abraçou a ex-banheira do Gugu e se mostrou bastante interessado em Solange.

