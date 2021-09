Solange Gomes já teve caso com Nego do Borel, revela assessor

Confinados e na roça de “A Fazenda 13”, Solange Gomes e Nego do Borel já tiveram um affair no passado. O assessor da modelo e ex-Banheira do Gugu foi quem revelou a situação.

“Teve um episódio em que a Solange foi convidada para ir em um evento do Nego do Borel, dentro da comunidade onde ele é rei. E foi lá que eles ficaram”, disse Thiago Sarmento.

Segundo ele, o episódio ocorreu antes do funkeiro começar a se relacionar com Duda Reis, em 2019. Duda acusa o ex-noivo de agressão, entre outras coisas.

Solange também se envolveu com Tiago Piquilo, sertanejo da dupla com Hugo, que também está no reality show.