Solange e Valentina fazem barraco em ‘A Fazenda 13’: 'com o c* c*gado'

O domingo em ‘A Fazenda 13’ foi palco de barraco entre Solange Almeida e Valentina Francavilla. Solange se irritou com a colega na despensa e as duas ficaram aos berros, trocando xingamentos e acusações na sala do programa.

Barraco entre Solange e Valentina. Sol diz que Valentina se faz de amiga de todos, tá há 2 meses calada no jogo e é manipulada pela Dayane, jogou toda a trairagem no ventilador #AFazenda



Sol acusa Valentina de se fazer de amiga de todos, de estar calada há dois meses e ser manipulada por Dayane, e agora resolver aparecer para tentar fugir da roça.

“Eu tô botando a cara a tapa desde a primeira semana, tu tá aí calada pra não ser votada, pra não ser indicada. Tá calada há dois meses aí agora resolveu aparecer. Não vem de trairagem comigo não que eu ponho logo a boca no trombone e ponho a boca na roda.”, disparou Solange. "Agora vem querer bater porta e gritar comigo? Vem fazer a desentendida".

Valentina se irritou, chegando a apontar o dedo na cara da colega. "Desentendida é o c******, você me respeita. Solange rebateu: "Tá com o c* cagado de ir pra roça". "Falsa!".