Solange e rico berram um com outro em confusão em A Fazenda: 'baba ovo'

Depois de brigar com Mileide Mihaile e chegar a citar a pensão que a influenciadora ganha do ex-marido Wesley Safadão, para poder sustentar o filho do ex-casal, Solange Gomes bateu boca com Rico Melquíades.

O Rico não foi comprar briga de ninguém! Ele foi aconselhar Solange e dizer que falar do filho/pensão da Mileine não era legal e ela não gostou e começou a gritar por não aceitar que estava errada. #AFazenda pic.twitter.com/bUAT9vFQRz — Rico Citou (@ricocitou) December 3, 2021

A ex-banheira do Gugu ficou revoltada com Rico após o peão criticar a atitude dela que citou o detalhe indiscreto para Mileide, e acusou o rapaz de ser “interesseiro”, “baba ovo da Mileide” e defender a influencer.

Já Rico gritou mais alto ainda: “Eu tô defendendo o justo. Você quer julgar quem julgou menos, quem ganhou pouco? Você acha que eu ia dar 20 mil reais pra você de mão beijada?”.

A briga começou após Solange reclamar no “Hora do Faro”, que não ganhou prêmio em dinheiro no programa, como muitos peões já conquistaram durante a edição, e achar que o valor ganho de R$ 20 mil deveria ser dividido.