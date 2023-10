Solange Almeida desabafa sobre sequelas por vício em cigarro eletrônico

Solange Almeida revelou que está enfrentando sequelas na saúde devido ao uso do cigarro eletrônico, conhecido também como ‘vape’.

A cantora teve as cordas vocais e o pulmão comprometidos devido ao vício e está passando por um tratamento após ter passado um período usando o dispositivo. Ela relatou a sua luta ao Domingo Espetacular.

Solange contou que começou a usar o ‘vape’ por influência de amigos, que diziam que o cigarro eletrônico não fazia mal como o comum. "Fiz uso durante oito e nove meses. Era aquela coisa de ver o amigo usando, porque eu nunca tinha usado. Me diziam que era à base de água, que não tinha nicotina", contou.

"Comecei a sentir dificuldade para respirar, minha voz já não saía direito, não era mais a mesma. Até que eu fiz um exame aprofundado e descobri que estava com uma lesão nas cordas vocais e no pulmão", lamenta.

"Eu perdi toda a vontade do mundo de cantar. Comecei a ficar com a mucosa ressecada, dificuldade para cantar e para respirar”, contou na entrevista.

A cantora revelou, ainda, que se escondia do marido e do publico para fumar, e chegou a fumar 15 cigarros eletrônicos por mês, causando danos também à sua saúde mental. "Eu esperava meu marido dormir para fazer uso do cigarro. Acordava cedo e ia para padaria, já tinha um cigarro no meu carro. A coisa estava fugindo completamente do meu controle".

"Esse uso indevido do cigarro eletrônico quase culminou na perda total da minha voz e do meu emocional por inteiro. Me tirou do chão, de verdade. Eu não conseguia atingir os tons na mesma facilidade que eu tinha antes. Me vi no olho de um furacão, sem conseguir dormir por causa do uso e, depois, em decorrência da abstinência do cigarro".

Solange só voltou aos palcos após a filha pedir que ela fizesse terapia e tivesse o acompanhamento de um fonoaudiólogo.