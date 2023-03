Sofia Carson usa joia tão valiosa que precisa de escolta no Oscar

Sofia Carson combinou o colar com um vestido branco da grife Giambattista Valli com um decote recortado. Ela escolheu não usar nenhuma outra joia.

A peça é da coleção Haute Joaillerie, com ouro branco. As esmeraldas têm formato octogonal, enquanto os diamantes têm quatro cortes distintos: baguete, pera, marquise e redondo.

