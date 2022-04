Socorrista revela como encontrou ex-bbb Rodrigo Mussi após acidente

“Como eu era a única ambulância trafegando na Marginal Pinheiros, a gente para para prestar serviço até chegar o SAMU ou o resgate. Ele estava dentro do veículo, de joelhos atrás do banco. Ele não estava falando. Tentando se mover, se levantar, mas não conseguia. Só tinha eu e um técnico, não tínhamos o equipamento apropriado. Só fiz os primeiros socorros”, contou.

Em entrevista à Quem, Rafael disse que Rodrigo não foi arremessado do carro. A informação de que ele teria sido arremessado foi confirmada tanto pela assessoria do ex-bbb e como pelo motorista que conduzia o carro de aplicativo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.