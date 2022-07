Sobrinho de Ricky Martin retira acusações de abuso e incesto contra cantor

“O pedido veio do acusador para rejeitar o caso. Isso nunca foi nada mais do que um indivíduo problemático fazendo falsas alegações sem absolutamente nada para comprová-las. Estamos felizes que nosso cliente tenha conseguido justiça e agora possa seguir com sua vida e carreira”, disse a equipe do ator em um trecho da nota divulgada.

