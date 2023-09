'Sobrevivia e agora estou vivendo', diz Gisele Bündchen após separação de Tom Brady

Gisele Bündchen afirmou que estava 'apenas sobrevivendo' antes do fim do casamento com Tom Brady e agora sente que está vivendo. Em uma entrevista a Lee Cowan para a CBS News Sunday Morning, que ainda irá ao ar, e teve uma prévia exibida na Paramount.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.