Sindicato recusa show de João Gomes no Maranhão após Rock in Rio: 'Tratou mal Bolsonaro'

João Gomes teve seu show barrado por diretores do SinRural (Sindicato Rural) de Imperatriz, no Maranhão, após o episódio no Rock in Rio em que o cantor puxou um coro contra o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro.

Após a situação no festival, João Gomes foi criticado por apoiadores de Bolsonaro e pediu desculpas três vezes em um post, além de ter passado a seguir o presidente. No entanto, isso não foi o suficiente para o SinRural, que se pronunciou após se recusar a receber o cantor no Parque de Exposições de Imperatriz.

"Boa tarde, pessoal! Nós aqui da diretoria do sindicato rural [viemos] comunicar que fomos procurados pra realizar o show do cantor João Gomes aqui dentro da nossa arena, do qual nós negamos", disse Afonso Danda, presidente do SinRural.

"[Negamos] em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro. Ele não é bem-vindo aqui dentro do Parque de Exposições", disparou. "Pois a nossa bandeira é verde e amarela", completou outro diretor, Glen Maia.