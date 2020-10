Simony fica noiva de cantor sertanejo 13 anos mais jovem

A cantora Simony, 44, ficou noiva do cantor sertanejo Felipe Rodriguez, 30, no último fim de semana. O pedido aconteceu nos bastidores da gravação do DVD dela, em São Paulo. O casal está junto há cerca de cinco meses.



Segundo o jornal Extra, os dois se conheceram em maio através do Tik Tok. Ainda segundo a publicação, a paquera começou depois que a cantora do grupo "Balão Mágico" fez um vídeo no aplicativo Tik Tok com a música "Me adora", da dupla Sandro e Cícero, escrita por Felipe.

O cantor é 13 anos mais jovem que a Simony. Esse é o primeiro romance que ela assume desde o término de seu casamento com o engenheiro Patrick Silva.