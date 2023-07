Simony comemora remissão do câncer: 'Renasço com nova perspectiva'

"Agradeço a Deus pela cura, pela vida e por essa segunda chance que me foi concedida. Que possamos celebrar juntos essa vitória e lembrar sempre da importância da saúde, do amor e da valorização de cada dia."

"Hoje, com o câncer em remissão, renasço com uma nova perspectiva de vida. Aprendi a valorizar cada momento, a aproveitar cada instante de forma intensa e agradecer por cada pequena vitória", escreveu a ex-integrante do Balão Mágico.

A cantora Simony foi às redes sociais para comemorar a remissão de seu câncer no intestino. Ela descobriu a doença no ano passado após fazer exames de rotina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.