Simone e Kaká Diniz revelam o nome da filha em vídeo

Simone e o marido Kaká Diniz revelaram neste domingo (1) o nome do segundo filho do casal. A menina vai se chamar Zaya. Em um vídeo para o seu canal do Youtube, acompanhado do empresário, ela explicou que eles queriam um nome pequeno e diferente.

Inicialmente o menina ia se chamar Maya, o nome inclusive foi cogitado durante a live da cantora ao anunciar o sexo da criança, em agosto. Os dois contaram que o nome escolhido é uma mistura de outros nomes que estavam em 'votação' na família. Henry, o filho mais velho, queria Maya, já o empresário queria Zara. A mistura dos dois nomes resultou em Zaya.

No vídeo, a artista afirmou que não pretende mais aumentar a família ao ser questionada pelo marido sobre um terceiro filho.