Simaria anuncia que está curada da Covid-19: 'gratidão pelas orações'

Simaria usou as redes sociais nesta terça-feira (8) para avisar que está curada do novo coronavírus. Na postagem a sertaneja agradeceu pelas orações.

"Que alegria estar aqui, dividindo com vocês essa notícia: ‘Estou curada’. Gratidão pelas orações, por todo amor, pela vida! Mais uma etapa concluída com serenidade e, principalmente, muito amor. Obrigada por todas as mensagens lindas que recebi nos últimos dias. Não consigo mensurar em palavras todo o carinho e força que recebi da minha família, amigos e todos os meus fãs”, escreveu

Segundo o UOL, a cantora volta a ser jurada ao lado da irmã Simone no 'The Voice Kids'.