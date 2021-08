Simaria anuncia fim do casamento de 14 anos com espanhol

A cantora Sumaria, da dupla com Simone, anunciou nesta segunda-feira (16) o fim do casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig.

“Meus amores, boa tarde! Antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar pra vocês!

Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim, após 14 anos. Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz , pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia.

Aproveito para tranquilizar os meus fãs e dizer que estou bem. Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independente de estarmos juntos, ou não”, escreveu.

Simaria e Vicente são pais de Giovanna, de 9 anos, e Pawel, de 5 anos.