Silvio Santos está na UTI com covid-19, diz colunista

De acordo com o jornal ‘O Globo’, as gravações do Programa Silvio Santos foram suspensas porque no último sábado (7) uma pessoa da equipe testou positivo para covid. Na emissora, os funcionários não ficaram sabendo a identidade da pessoa infectada. “Ninguém sabe quem testou positivo naquele dia, pois a pessoa infectada escolheu manter o sigilo”, disse um funcionário à publicação.

