Silvio Santos aparece na Globo e web vai à loucura: 'é real'

"Silvio Santos no BBB 22 é real", escreveu um perfil no Twitter. "2022 vai ser um ano normal (..) 2022: Silvio Santos na globo", brincou outra.

O neto do apresentador recebeu fotos com sua família no quarto, incluindo com o dono do SBT. O momento era um dos mais aguardados pelos internautas, que foram à loucura.

